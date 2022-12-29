Выстреливший в подчиненного россиянин предстанет перед судом

В Липецке начальник, выстреливший в подчиненного, предстанет перед судом

В Липецке суд рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который ранил подчиненного в пятку. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Россиянина обвиняют в преступлении по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшее длительное расстройство, совершенное с применением оружия»).

По данным следствия, 28 сентября мужчина в строительном вагончике поссорился с подчиненным и трижды выстрелил в него из травматического пистолета. Одна из пуль попала в левую стопу. Прокурор направил уголовное дело в суд. Стрелявшему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный выстрелил в водителя автобуса, не получив ответа на вопрос.