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15:17, 30 декабря 2022Силовые структуры

Выстреливший в подчиненного россиянин предстанет перед судом

В Липецке начальник, выстреливший в подчиненного, предстанет перед судом

Фото: Shutterstock

В Липецке суд рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который ранил подчиненного в пятку. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Россиянина обвиняют в преступлении по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшее длительное расстройство, совершенное с применением оружия»).

По данным следствия, 28 сентября мужчина в строительном вагончике поссорился с подчиненным и трижды выстрелил в него из травматического пистолета. Одна из пуль попала в левую стопу. Прокурор направил уголовное дело в суд. Стрелявшему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный выстрелил в водителя автобуса, не получив ответа на вопрос.

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Илона Палей
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