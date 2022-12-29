Раненный при обстреле в Донецке Рогозин поделился первым фото после операции

Рогозин опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка в шейном позвонке

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший ранение при обстреле гостиницы в Донецке, поделился первым фото после проведения операции. Снимок он опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».

До этого стало известно, что Рогозину успешно провели операцию по удалению осколка из шейного позвонка. Ее осуществили хирурги в одном из подмосковных медучреждений.

Под постом к фото экс-глава «Роскосмоса» пожелал всем хорошего и плодотворного дня. «Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал Рогозин.

Вечером 21 декабря Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу «Шеш-Беш», где в тот момент находился Рогозин, получивший в результате ранение в позвоночник. Среди пострадавших также были бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко. Позже глава «Царских волков» рассказал, что травмы получили в том числе работники гостиницы.

Кроме того, в результате атаки ВСУ погибли охранник Хоценко и помощник Рогозина Михаил Бридасов. Как рассказал экс-глава «Роскосмоса», еще три человека из состава его группы были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Рогозин также планировал после восстановления вернуться в Донбасс.