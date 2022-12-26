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19:21, 26 декабря 2022Россия

Рогозину удалили из позвоночника застрявший после обстрела ВСУ осколок снаряда

Врачи удалили осколок снаряда из позвоночника Дмитрия Рогозина
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Врачи успешно удалили из позвоночника главы группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина осколок снаряда, застрявший после обстрела гостиницы в Донецке Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника экс-главы Роскосмоса.

По его словам, в одной из больниц Московского региона Рогозину провели сложную операцию по извлечению осколка из района шейного позвонка. «Операция прошла успешно, он идет на поправку», — сказал помощник.

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Константин Лысяков
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