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16:00, 23 декабря 2022Россия

Раненный при обстреле Рогозин заявил о желании вернуться в Донбасс

Раненный при обстреле в Донецке Дмитрий Рогозин назвал делом чести возвращение в Донбасс
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Роскосмос / Globallookpress.com

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который был ранен при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке, желает вернуться в Донбасс. Такими планами он поделился с ТАСС.

Рогозин пояснил, что это является для него делом чести. До этого выяснилось, что экс-главу «Роскосмоса» не могут отправить в Москву из ростовского госпиталя из-за непогоды.

Состояние раненого Рогозина оценивается как тяжелое, несмотря на то, что он находится в сознании, а также может ходить и разговаривать.

Вечером 21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу «Шеш-Беш» в Донецке, в которой в тот момент находился руководитель группы военных советников «Царские волки». Рогозин получил ранение в позвоночник.

Бывший глава «Роскосмоса» уточнил, что металлический осколок размером три на четыре миллиметра вошел выше правой лопатки. Позже Рогозина доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

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Анна Щербакова
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