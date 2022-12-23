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18:22, 23 декабря 2022Россия

Рогозин сравнил обстрел гостиницы в Донецке со взрывом на Крымском мосту

Дмитрий Рогозин сравнил обстрел гостиницы в Донецке со взрывом на Крымском мосту
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят «тщательные теракты» к знаковым датам. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Крымский мост взорвали к 7 октября, меня решили ликвидировать в день рождения, где бы я ни находился», — подчеркнул Рогозин, сравнив эти события.

Вечером 21 декабря ВСУ обстреляли гостиницу «Шеш-Беш» в Донецке, в которой в тот момент находился руководитель группы военных советников «Царские волки». Рогозин получил ранение в позвоночник.

Экс-глава «Роскосмоса» рассказал, что металлический осколок размером три на четыре миллиметра вошел выше правой лопатки. Позже Рогозина доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Несмотря на то что он находится в сознании, а также может ходить и разговаривать, его состояние оценивается как тяжелое.

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Сергей Истомин
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