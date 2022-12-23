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18:25, 23 декабря 2022Россия

Рогозин назвал ответственных за обстрел гостиницы в Донецке

Рогозин заявил, что СБУ взяла на себя ответственность за обстрел гостиницы в Донецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за удар по гостинице «Шеш-Беш» в Донецке. Об этом заявил раненный в результате обстрела руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам экс-главы «Роскосмоса», украинские спецслужбы решили приурочить его ликвидацию к дню рождения. «Цинизм этих людей состоит в том, что тщательные теракты они готовят к неким знаковым датам», — заявил он, пообещав, что виновные ответят за его раненых и погибших товарищей.

Ранее Рогозин заявил, что после восстановления планирует вернуться в Донбасс, назвав это делом чести.

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Вечером 21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу «Шеш-Беш», где в тот момент находился Рогозин, получивший в результате ранение в позвоночник. По словам его помощника, врачи не смогут извлечь осколок мины, застрявший в спине руководителя «Царских волков». Среди пострадавших также бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко.

Кроме того, в результате обстрела погибли охранник премьера ДНР и помощник Рогозина Михаил Бридасов. Как рассказал экс-глава «Роскосмоса», еще три человека из состава его группы находятся в тяжелом состоянии.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее терактом. «Мы его [удар по гостинице] расцениваем так, потому что там много гражданских лиц», — объяснил он.

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Константин Лысяков
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