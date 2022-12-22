Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 22 декабря 2022Россия

Пушилин назвал намеренным терактом удар по гостинице в Донецке

Врио ДНР Пушилин заявил, что удар по гостинице в Донецке был намеренным терактом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гостинице в Донецке, где ранили экс-главу «Роскосмоса», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, был намеренным террористическим актом против мирного населения. Об этом заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Это был намеренный умышленный удар с целью совершения террористического акта. Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц», — объяснил он.

По его мнению, противник мог руководствоваться разными мотивами, его цели пока неизвестны. «Это может быть и скопление телефонов, и какая-то другая развединформация», — предположил Пушилин.

Рогозина ранили в Донецке в ночь на четверг, 22 декабря. В момент атаки ВСУ экс-глава «Роскосмоса» находился в гостинице «Шеш-Беш». По его словам, там он и его коллеги жили последние несколько месяцев, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место. Рогозин заявил, что «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий».

Среди пострадавших также бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Пушилин рассказал, что при обстреле гостиницы погибли два человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Курс евро превысил 77 рублей
Мэр Горловки получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке
Тайвань поднял в воздух боевые самолеты для предотвращения вторжения ВВС Китая
Путин обсудил Украину с премьером Израиля
Ветеран купил шесть лотерейных билетов и шесть раз стал победителем
Молодые россияне рассказали о желаемом доходе
Директора российского музея вызвали в полицию после письма Пригожина
Обозначен срок отправки американского Patriot на Украину
Появились кадры с места гибели подростка из-за падения снега под Москвой
Стали известны новые подробности переговоров Роналду с саудовским клубом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.