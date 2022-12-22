Пушилин назвал намеренным терактом удар по гостинице в Донецке

Врио ДНР Пушилин заявил, что удар по гостинице в Донецке был намеренным терактом

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гостинице в Донецке, где ранили экс-главу «Роскосмоса», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, был намеренным террористическим актом против мирного населения. Об этом заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Это был намеренный умышленный удар с целью совершения террористического акта. Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц», — объяснил он.

По его мнению, противник мог руководствоваться разными мотивами, его цели пока неизвестны. «Это может быть и скопление телефонов, и какая-то другая развединформация», — предположил Пушилин.

Рогозина ранили в Донецке в ночь на четверг, 22 декабря. В момент атаки ВСУ экс-глава «Роскосмоса» находился в гостинице «Шеш-Беш». По его словам, там он и его коллеги жили последние несколько месяцев, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место. Рогозин заявил, что «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий».

Среди пострадавших также бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Пушилин рассказал, что при обстреле гостиницы погибли два человека.