Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:26, 25 декабря 2022Россия

Рогозин рассказал о пострадавших при обстреле сотрудниках гостиницы

Рогозин: пострадавшие сотрудники отеля вывезены в Ростовскую область

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале рассказал о пострадавших при обстреле сотрудниках гостиницы в Донецке.

Работники заведения, которые по состоянию здоровья были транспортабельны, вывезены в Ростовскую область, чтобы снизить нагрузку на местные госпитали. «При этом хочу сказать, что уровень квалификации донецких врачей высочайший, им ежедневно приходится работать с большим числом раненных при артобстрелах и получивших минно-взрывные травмы», — заявил он.

Рогозин подчеркнул, что найдет возможность помочь всем пострадавшим. «Надеюсь, смогу лично посетить и поддержать всех, кто оказался в донецкой гостинице во время ее расстрела украинской артиллерией, как только мне сделают операцию, и я смогу покинуть госпиталь», — заявил экс-глава «Роскосмоса».

21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли донецкую гостиницу «Шеш-Беш», в которой находился Рогозин. В числе пострадавших оказались бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Кроме того, при обстреле погибли охранник премьера ДНР и помощник экс-главы «Роскосмоса» Михаил Бридасов.

Рогозина доставили в госпиталь, расположенный в московском регионе. В скором времени экс-главу «Роскосмоса» должны прооперировать. В ходе операции врачи будут извлекать осколок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Госдуме посоветовали Украине подготовиться войти в состав России
Число погибших из-за снежной бури в США возросло
Новак заявил об ожидании Россией окончательных параметров эмбарго ЕС
В Турции россиянин разбился насмерть при попытке сделать селфи
На Украине сообщили о планах дважды поднять тарифы на воду в 2023 году
Шансы разморозки золотовалютных резервов России оценили
Чимаев раскрыл детали следующего боя
Во Франции заявили о неприятной новости для Зеленского про Россию
В Подмосковье автомобиль снес на парковке несколько машин и попал на видео
Рогозин рассказал о пострадавших при обстреле сотрудниках гостиницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.