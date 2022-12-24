Раненного при обстреле Рогозина доставили в московский госпиталь

Помощник рассказал, что Рогозина доставили в московский госпиталь для операции

Раненный при обстреле в Донецке бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доставлен в госпиталь в московском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

«Дмитрий Рогозин и еще двое раненых военных советников прибыли в госпитали, расположенные в московском регионе», — заявил собеседник агентства. В скором времени Рогозина должны прооперировать. В ходе операции, которая состоится через несколько дней, врачи будут извлекать осколок.

Перед операцией Рогозин также намерен приехать на прощание со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым. Его состояние здоровья позволяет быть на похоронах, отметил собеседник агентства. Он добавил, что еще двое пострадавших военных советников продолжают оставаться в Донецке, третьего же перевезли в госпиталь. У всех состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно о состоянии бывшего генерального директора госкорпорации «Роскосмос», попавшего под обстрел в Донецке. У него, как оказалось, проникающее ранение: металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника.

21 декабря бойцами ВСУ была обстреляна донецкая гостиница «Шеш-Беш», где в тот момент находился Рогозин. В числе пострадавших — бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Кроме того, при обстреле погибли охранник премьера ДНР и помощник экс-главы «Роскосмоса» Михаил Бридасов.