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15:47, 24 декабря 2022Россия

Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в Донецке Рогозина

Помощник Рогозина заявил, что экс-гендиректор «Роскосмоса» получил контузию и ранение

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил контузию, у него также зафиксировано проникающее ранение металлическим осколком. О состоянии попавшего в Донецке под обстрел Рогозина в беседе с ТАСС рассказал его помощник.

По словам собеседника агентства, у экс-гендиректора «Роскосмоса» проникающее ранение: металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. «Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — добавил он.

Ранее Рогозин назвал ответственных за обстрел гостиницы в Донецке.

Вечером 21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу «Шеш-Беш», где в тот момент находился Рогозин, получивший в результате ранение в позвоночник. По словам его помощника, врачи не смогут извлечь осколок мины, застрявший в спине руководителя «Царских волков». Среди пострадавших также бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко.

Кроме того, в результате обстрела погибли охранник премьера ДНР и помощник Рогозина Михаил Бридасов. Как рассказал экс-глава «Роскосмоса», еще три человека из состава его группы находятся в тяжелом состоянии.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее терактом. «Мы его [удар по гостинице] расцениваем так, потому что там много гражданских лиц», — объяснил он.

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Варвара Кошечкина
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