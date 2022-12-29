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09:05, 29 декабря 2022Россия

Шойгу оценил работу парламентской координационной группы по вопросам СВО

Шойгу заявил, что работа парламентской координационной группы по вопросам СВО очень важна

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Работа парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) очень важна. Такую оценку озвучил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

«Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания», — сказал Шойгу.

Министр отметил, что идея о создании подобного объединения возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин эту инициативу поддержал.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.

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Евгения Куликова
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