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13:26, 1 ноября 2022Россия

Шойгу назвал число призванных в ходе частичной мобилизации россиян

Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации из резерва призваны 300 тысяч человек
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

В рамках мероприятий частичной мобилизации из резерва были призваны 300 тысяч человек. Такое число назвал министр обороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек», — заявил глава военного ведомства.

По словам министра, на начальном этапе были выявлены недостатки в деятельности военных комиссариатов, однако российские власти приняли экстренные меры по улучшению организации их работы. «Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», — заключил он.

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1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Российский лидер добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.

28 октября Шойгу доложил президенту России о завершении в стране частичной мобилизации.

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Сергей Истомин
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