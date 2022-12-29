Орловские водолазы спасли провалившуюся в реку собаку

Орловские водолазы вызволили из холодной Оки провалившуюся под лед собаку

Орловские спасатели помогли собаке, которая случайно провалилась в реку Оку. Об этом сообщает портал NewsOrel.

По информации издания, утром 29 декабря местный житель обратился к сотрудникам МЧС России после того, как заметил в водоеме замерзшее животное. Отмечается, что пес не увидел проталину на ледяной поверхности, из-за чего оказался по шею в холодной воде. Надев гидрокостюмы, водолазы около 40 метров ползли к собаке.

Известно, что в конечном счете животное вызволили из реки и передали работникам автосервиса, которые изъявили желание отогреть пострадавшего питомца. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

В сентябре в Копейске также спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.