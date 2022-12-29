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17:27, 29 декабря 2022Спорт

Хоркина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами

Хоркина заявила, что не имеет права осуждать спортсменов за смену спортивного гражданства
Светлана Хоркина

Светлана Хоркина. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о смене российскими спортсменами гражданства. Об этом сообщает Metaratings.

Хоркина отметила, что эта тема является для нее больной. «Я не имею права осуждать людей, кто меняет гражданство. Я пока не сформулировала позицию», — заявила она.

Экс-гимнастка добавила, что у атлетов существует разная мотивация для смены гражданства. «Знаю, что, когда нет места в команде, спортсмены меняют гражданство, а потом побеждают наших. Это одна ситуация. Но когда ты меняешь гражданство, потому что хочешь соревноваться на международной арене... Это более сложный вопрос», — подчеркнула Хоркина.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, единоборствах и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Алексей Гусев
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