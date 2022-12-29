Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:35, 29 декабря 2022Бывший СССР

Одесса осталась без света

Администрация сообщила об отсутствии электроэнергии в Одесской области

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Максим Марченко.

При этом, по его словам, системы противовоздушной обороны Украины «сработали отлично», перехватив 21 ракету.

Ранее 29 декабря сообщалось о серии взрывов в ряде украинских городов. Уточнялось, что взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других городах. До этого по всей Украине сработали сирены воздушной тревоги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Пеле
Беременная певица Ханна прикрылась цветами для фотосессии
Экс-премьер Украины заявил о знающих о воровстве помощи Киеву США
Одесса осталась без света
Молдавия заявила о прекращении отношений с руководством России
В одном из московских дворов обнаружили «уставшего» Деда Мороза
В США оценили применение ВСУ комплексов Patriot
Путин поручил создать базу генетической информации в России
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин назвал историческим наследие композитора Артемьева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.