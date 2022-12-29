Одесса осталась без света

Администрация сообщила об отсутствии электроэнергии в Одесской области

Электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Максим Марченко.

При этом, по его словам, системы противовоздушной обороны Украины «сработали отлично», перехватив 21 ракету.

Ранее 29 декабря сообщалось о серии взрывов в ряде украинских городов. Уточнялось, что взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других городах. До этого по всей Украине сработали сирены воздушной тревоги.