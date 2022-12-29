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01:36, 29 декабря 2022Мир

В ООН призвали талибов разрешить женщинам работать в НПО

Главы агентств ООН призвали талибов разрешить женщинам в Афганистане работать в НПО

Фото: Ali Khara / Reuters

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выступил с совместным с главами агентств организации призывом к представителям организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане разрешить женщинам работать в неправительственных организациях (НПО), например, в гуманитарных организациях, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем де-факто власти пересмотреть и отменить эту директиву и все директивы, запрещающие женщинам посещать школы, университеты и участвовать в общественной жизни», — говорится в их заявлении.

В ООН подчеркнули, что ни одно государство не может исключить половину своего населения из участия в жизни общества. Также отмечается, что запрет на работу женщин в гуманитарных организациях станет серьезным ударом для уязвимых категорий людей — женщин и детей.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил талибам о международных обязательствах Афганистана и призвал незамедлительно отменить все законы, ограничивающие права женщин.

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Марина Совина
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