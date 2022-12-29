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09:42, 29 декабря 2022Наука и техника

Создан снижающий вдвое смертность при пересадке костного мозга метод

Создан снижающий вдвое смертность при трансплантации костного мозга способ

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Российские ученые из НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой создали метод, позволяющий снизить риск отторжения при пересадке костного мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

Трансплантация костного мозга часто требуется пациентам с раком крови, которым не удалось избавиться от заболевания при помощи другой терапии. При этом пересадка также обладает рядом нюансов, в числе которых и опасность отторжения. В таких случае медики используют стероидные препараты, часть из которых может не воздействовать на больного, а другая часть может вызвать опасные побочные эффекты.

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Теперь специалисты заметили, что некоторые вещества могут использоваться в качестве альтернативы таким препаратам. В частности — соединения, подавляющие работу фермента кальциневрина. Кроме того, оно необходимо для активации Т-клеток и других составляющих иммунного ответа, связанных с формированием реакции отторжения после пересадки. В результате испытаний на 73 пациентах в возрасте от 18 до 67 лет исследователи доказали эту теорию. Все испытуемые подверглись воздействию химиотерапии, а затем получили ингибиторы кальциневрина для подавления реакции отторжения.

Терапия увеличила вдвое выживаемость у 95 процентов больных с хронической реакцией отторжения, а также у 76 процентов с острой формой синдрома. Для сравнения у стероидных препаратов эти показатели не превышают 60 процентов. В будущем авторы хотят провести дополнительные исследования с более широкой выборкой участников.

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Елена Апазиди
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