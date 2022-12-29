Оценена законность графы о вывозе снега в платежках ЖКУ

Юрист Александрова: УК не имеет права взимать дополнительную плату за вывоз снега

Управляющая компания (УК) не имеет права взимать дополнительную плату за вывоз снега при отсутствии соответствующего договора. Законность наличия в платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) такой графы оценила юрист Людмила Александрова, пишет News.ru.

«Уборка снега входит в сметную стоимость содержания придомовой территории в течение года, она оплачивается из средств собственников квартир, перечисляемых ежемесячно управляющей компании по статье "Содержание и ремонт общего имущества"», — пояснила эксперт.

Периодичность очистки территории от снега прописана в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», добавила Александрова. Собственникам квартир, которых не устраивает качество уборки, специалистка посоветовала обратиться в УК. По словам юриста, претензии к уборке снега могут стать основанием для снижения размера платы за ремонт и содержание квартиры.

«В случае невыполнения управляющей компанией обязанностей по уборке снега на придомовой территории, собственники жилья могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию», — заключила Александрова.

Ранее россиянам рассказали, что они обязаны платить как за обязательные, так и за дополнительные жилищно-коммунальные услуги — вне зависимости от того, насколько они им действительно нужны. В противном случае должникам может грозить судебное разбирательство.