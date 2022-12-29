Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:47, 29 декабря 2022Среда обитания

Оценена законность графы о вывозе снега в платежках ЖКУ

Юрист Александрова: УК не имеет права взимать дополнительную плату за вывоз снега

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Управляющая компания (УК) не имеет права взимать дополнительную плату за вывоз снега при отсутствии соответствующего договора. Законность наличия в платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) такой графы оценила юрист Людмила Александрова, пишет News.ru.

«Уборка снега входит в сметную стоимость содержания придомовой территории в течение года, она оплачивается из средств собственников квартир, перечисляемых ежемесячно управляющей компании по статье "Содержание и ремонт общего имущества"», — пояснила эксперт.

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Периодичность очистки территории от снега прописана в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», добавила Александрова. Собственникам квартир, которых не устраивает качество уборки, специалистка посоветовала обратиться в УК. По словам юриста, претензии к уборке снега могут стать основанием для снижения размера платы за ремонт и содержание квартиры.

«В случае невыполнения управляющей компанией обязанностей по уборке снега на придомовой территории, собственники жилья могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию», — заключила Александрова.

Ранее россиянам рассказали, что они обязаны платить как за обязательные, так и за дополнительные жилищно-коммунальные услуги — вне зависимости от того, насколько они им действительно нужны. В противном случае должникам может грозить судебное разбирательство.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В крупнейших городах Украины прогремела серия взрывов
На Украине заявили о повреждениях объектов энергетики
Мужчина из окна многоэтажки расстрелял автобусы с пассажирами в Подмосковье
Мошенники придумали новый способ обмана пользователей WhatsApp
Путин принял участие в церемонии спуска на воду новой атомной подлодки
Оценена законность графы о вывозе снега в платежках ЖКУ
Девушка рассказала о последствиях популярного в соцсетях способа омоложения
Белоруссия начнет поставлять в Россию ноутбуки собственного производства
Врач назвала способы избежать преждевременного поседения
Москвичам пообещали рекордное тепло в начале января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.