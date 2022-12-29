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16:28, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

Гоблин назвал YouTube «главным средством промывки мозгов»

Блогер Дмитрий Пучков назвал YouTube «главным средством промывки мозгов»

Фото: Victor Dmitriev / Globallookpress.com

Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, назвал американский видеохостинг YouTube «главным средством промывки мозгов». Свой комментарий он озвучил в интервью проекту Metametrica, запись которого доступна на RuTube.

«YouTube — это главное средство промывки мозгов», — высказался блогер. Пучков также напомнил, что видеохостинг был открыт в 2005 году, а спустя год был запущен российский аналог — платформа RuTube. Однако, как отметил Гоблин, в России продолжают использовать YouTube.

Ранее Пучков объяснил, почему российские блогеры начинают заниматься стримингом. Блогер выразил мнение, что блогеры становятся стримерами из-за удобного формата и больших доходов от донатов.

4 августа YouTube заблокировал канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил. Сам блогер назвал решение давно ожидаемым, так как сервис, по его словам, блокирует все «пророссийские ресурсы».

Дмитрий «Гоблин» Пучков — российский блогер, переводчик, публицист. Известность получил благодаря своим закадровым переводам фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш», а также трилогии «Властелин колец».

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Олег Давыдов
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