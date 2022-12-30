Названа главная особенность будущих iPhone

Bloomberg: главной особенностью чипа A17 для iPhone 15 будет энергоэффективность

Будущее поколение смартфонов Apple будут иметь улучшенную энергоэффективность. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как стало известно инсайдерам издания, тайваньская компания TSMC — основной производитель процессоров для Apple — запустила в производство чипы, основанные на трехнанометровом техпроцессе. Судя по всему, новые процессоры получат название A17 Bionic.

Также специалисты назвали главную особенность новых чипов и смартфонов. По всей видимости, процессоры будут отличаться повышенной энергоэффективностью, что позволит iPhone дольше работать на одном заряде аккумулятора.

Кроме A17 по трехнанометровому техпроцессу будут созданы чипы M3 — ARM-процессоры нового поколения для компьютеров и планшетов Apple. По словам представителей TSMC, их новые процессоры будут примерно на 35 процентов энергоэффективнее, чем чипы прошлого поколения.

Также авторы Bloomberg отметили, что Samsung — один из главных конкурентов Apple — начала производство трехнанометровых чипов в июле. «Компания стремится догнать TSMC в сфере контрактного производства микросхем и удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные устройства с меньшим энергопотреблением», — подчеркнули журналисты.

Ранее стало известно, что Apple перенесет часть производства премиальных iPhone из Китая во Вьетнам. Как выяснилось, корпорация передаст часть заказов на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max компании Luxshare.