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12:53, 29 декабря 2022Наука и техника

Производство премиальных iPhone перенесут во Вьетнам

TrendForce: Foxconn перестанет быть единственным производителем дорогих iPhone

Фото: Bagus Hernawan / Unsplash

Apple перенесет часть производства премиальных iPhone из Китая во Вьетнам. Об этом сообщается в актуальном отчете TrendForce.

Специалисты выяснили, что прогноз на поставки смартфонов серии iPhone 14 в 2022 году оказался снижен до 78,1 миллиона устройств из-за карантина в Китае. Тем временем в Apple решили диверсифицировать производство моделей Pro, лишив Foxconn статуса единственного производителя гаджетов. Как стало известно TrendForce, корпорация передаст часть заказов на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max компании Luxshare.

Аналитики отметили, что у Luxshare есть завод для производства аксессуаров для iPhone во Вьетнаме и производственная линия для выпуска смартфонов в Китае. Чтобы снизить зависимость от китайского производства Apple придется перестать полагаться на местных партнеров и рассматривать заводы в других азиатских странах.

По словам специалистов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки премиальных смартфонов на североамериканский рынок, Apple должна сосредоточить порядка 30-35 процентов мощностей за пределами Китая.

В середине декабря источники SCMP рассказали, что китайские партнеры Apple помогут компании уйти из Китая. Так, один из главных партнеров американской компании — Foxconn — инвестировал 500 миллионов долларов в строительство завода в Индии.

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Андрей Ставицкий
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