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12:53, 12 декабря 2022Наука и техника

Apple помогут уйти из Китая

SCMP: Foxconn вложила 500 миллионов долларов в завод для Apple в Индии

Фото: Keith Srakocic / AP

Китайские партнеры Apple помогут компании уйти из Китая. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Как стало известно журналистам SCMP, Foxconn — основной партнер Apple в Китае — инвестировала 500 миллионов долларов в строительство завода в Индии. Вложив деньги, компания намерена помочь Apple перенести производство из Китая в Индию и остаться партнером фирмы Тима Кука. Ранее о переносе части производства iPad в Индию рассказывали источники CNBC.

По словам авторов, это связано с попытками американской корпорации снизить свою зависимость от китайского региона. Ранее Apple пострадала из-за COVID-ограничений и забастовки рабочих на заводе по производству iPhone в Чжэнчжоу, из-за чего Foxconn могла использовать лишь 20 процентов от своих производственных мощностей.

Кроме инвестиций в Индию Foxconn также вложила 300 тысяч долларов в свой завод во Вьетнаме, чтобы расширить там производство. По словам источников, в основном Apple рассчитывает перенести производство гаджетов из Китая в Индию и Вьетнам.

В начале декабря Apple анонсировала использование в своих гаджетах чипов, произведенных в США. Полупроводники будут выпускать на двух американских заводах TSMC, в строительство которых тайваньская корпорация вложит около 40 миллиардов долларов.

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Андрей Ставицкий
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