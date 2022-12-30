Известная актриса обнажилась на камеру и восхитила фанатов

Актриса Александра Даддарио снялась обнаженной на фоне бассейна и восхитила фанатов

Известная американская актриса Александра Даддарио обнажилась на камеру и восхитила фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

36-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых она предстала голой и с распущенными волосами на фоне бассейна и гор. При этом на одном из опубликованных кадров фотограф, имя которого неизвестно, прикрыл большим пальцем ее ягодицы. «Отдохни от своих проблем», — подписала она пост, который набрал более 2,5 миллиона лайков.

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Великолепна», «Очень красивая», «Восхитительное фото», «Хотел бы я оказаться на месте фотографа», — писали они.

В сентябре Александра Даддарио случайно показала грудь на 74-й телевизионной премии «Эмми-2022». Знаменитость посетила церемонию вручения в бежевом платье из прозрачной ткани модного дома Dior, которые было покрыто блестящими стразами. На размещенных кадрах видно, что, когда Даддарио вышла на сцену, папарацци успели запечатлеть ее обнаженную грудь, которую она вскоре попыталась прикрыть руками.

