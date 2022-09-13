Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Платье оголило грудь актрисы на сцене премии «Эмми»

Актриса Александра Даддарио случайно показала грудь на телевизионной премии «Эмми-2022»

Фото: Mark Von Holden / NBC / Getty Images

Американская актриса Александра Даддарио случайно показала грудь на 74-й телевизионной премии «Эмми-2022». Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

36-летняя знаменитость посетила церемонию вручения в бежевом платье из прозрачной ткани модного дома Dior, которые было покрыто блестящими стразами. При этом она не надела нижнее белье. На размещенных кадрах видно, что, когда Даддарио вышла на сцену, папарацци успели запечатлеть ее обнаженную грудь, которую она вскоре попыталась прикрыть руками.

Известно, что телезвезда вместе с коллегами получала награду за картину «Белый лотос», которая победила в номинации «Лучший мини-сериал или антология».

В марте американская теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и оконфузилась аналогичным образом. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Донбассе
Оценена перспектива закрытия Европы для россиян
На «Газпром» задумали подать в суд из-за сокращения поставок
В ДНР сообщили о попытке прорыва ВСУ на горловском направлении
Врач подсказала россиянам способ сделать картошку полезной
Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки»
Названы города мира с наибольшим числом миллионеров
Платье оголило грудь актрисы на сцене премии «Эмми»
Страны Европы захотели обязать сократить энергопотребление
Европа заявила о невозможности вернуть цены на энергию к докризисным уровням
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.