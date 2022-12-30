Перечислены лучше остальных переносящие алкоголь категории людей

Диетолог Залетова: люди с большим весом переносят алкоголь лучше худых

Врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова перечислила категории людей, которые переносят алкоголь лучше остальных. О них она рассказала РИА Новости.

По словам специалиста, повышенная толерантность к алкоголю отмечается у людей с большим весом. «Здесь нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты "вырубить" может и гораздо меньшая доза», — предупредила она.

Залетова подчеркнула, что переносимость спиртного по большей части зависит от способности печени его перерабатывать. Так, пояснила она, алкоголь после попадания в организм человека превращается в ацетон, но из-за работы печени он не наносит такого вреда, как если бы человек выпил чистый ацетон.

Также, добавила диетолог, европейцы лучше переносят алкоголь по сравнению с представителями монголоидной расы, например, якутами или бурятами. Это обусловлено тем, что европейцы более адаптированы к спиртному, поскольку они раньше получили к нему доступ.

Ранее нарколог Даниил Петров рассказал, что наибольший урон алкоголь наносит печени, сердцу и кровеносным сосудам. Он отметил, что здоровая печень может "обезвредить" только 10 граммов алкоголя в час, но иногда ей приходится работать на пределе своих возможностей.