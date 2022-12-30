На Западе расширение НАТО в 2000-х описали фразой «русским с этим придется жить»

В Британии планы по расширению НАТО в 2000-х описали фразой «русским с этим придется жить»

В Британии описали планы по расширению НАТО в начале века фразой «русским с этим придется жить». Об этом говорится в рассекреченных британских архивах.

В начале 2000-х британский дипломат Роберт Купер в докладе советнику бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра по внешней политике, а впоследствии главе MI6 Джону Сойерсу о встрече с участниками конференции Brookings Institution рассказал об отношении стран Запада к расширению НАТО. По его словам, по этому вопросу сложился широкий спектр мнений. Часть стран считали, что Прибалтику необходимо сразу включить в альянс и «русским придется с этим жить», другие думали, что безопасность сохраняется лучше, если учитывать интересы других участников.

«Разногласия были скорее между американцами и европейцами, (...) между теми, кто думал, что взаимодействие следует вести с терпением и настойчивостью, и теми, кто думал, что пройдет 30 лет, прежде чем Россия станет достойным партнером; так зачем заморачиваться», — сказано в рассекреченных архивах.

Ранее из рассекреченных архивных документов стало известно, что в период премьерства Тони Блэра и хороших отношений между Москвой и Лондоном Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику.