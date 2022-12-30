Названы дата и место прощания с композитором Эдуардом Артемьевым

Прощание с композитором Артемьевым состоится 31 декабря в храме Вознесения в Москве

Названы дата и место прощания с советским и российским композитором Эдуардом Артемьевым, скончавшимся накануне в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передает ТАСС.

«Завтра [31 декабря]. И похороны, и отпевание, и прощание в храме Вознесения на Никитской», — заявили в союзе. По информации издания, о месте захоронения музыканта будет известно позже.

Эдуард Артемьев умер 29 декабря в возрасте 85 лет. 9 декабря его госпитализировали с коронавирусом. У него было поражено 30 процентов легких. Состояние композитора осложнялось хроническими заболеваниями.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшегося композитора и назвал его наследие историческим.

Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске, окончил Московское хоровое училище и столичную консерваторию. Работал с режиссерами Никитой Михалковым и Андреем Тарковским, написал саундтреки для фильмов «Утомленные солнцем», «Солярис» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», музыкой из которого закрывали Олимпийские игры в Сочи.

