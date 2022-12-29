Умер композитор Эдуард Артемьев

Умер композитор фильмов Никиты Михалкова Эдуард Артемьев

В возрасте 85 лет ушел из жизни советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть музыканта подтвердил его сын Артемий. 9 декабря Артемьева госпитализировали с коронавирусом. У него было поражено 30 процентов легких. Состояние композитора осложнялось хроническими заболеваниями — аортальным пороком сердца и застойной сердечной недостаточностью. Кроме того, у музыканта был сломан позвонок.

Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске, окончил Московское хоровое училище и столичную консерваторию. Работал с режиссерами Никитой Михалковым и Андреем Тарковским, написал саундтреки для фильмов «Утомленные солнцем», «Солярис» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», музыкой из которого закрывали Олимпийские игры в Сочи.

Артемьев был лауреатом государственных наград, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Александра Невского. Получил четыре премии «Ника» за лучшую музыку к фильмам «Лимита», «Водитель для Веры», «12», «Герой» и пять статуэток «Золотой орел» («Доктор Живаго», «12», «Дом», «Легенда № 17», «Солнечный удар»). В 1999 году был удостоен звания Народного артиста России, в 2022 году стал Героем Труда Российской Федерации.

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