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18:16, 9 декабря 2022Культура

Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом

Mash: в Москве госпитализировали композитора Эдуарда Артемьева с коронавирусом
Эдуард Артемьев

Эдуард Артемьев. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москве экстренно госпитализировали 85-летнего композитора Эдуарда Артемьева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у музыканта обнаружили коронавирус. Накануне он почувствовал недомогание, после чего приехавшие к нему медики скорой помощи приняли решение о госпитализации. Уточняется, что у Артемьева поражено 30 процентов легких: нижние доли обоих слиплись и не участвуют в дыхании.

Сам Артемьев в беседе с ТАСС подтвердил, что находится в больнице. «Да, госпитализировали. Чувствую себя нормально», — сказал он.

Как сообщает Telegram-канал «112», состояние композитора осложняется хроническими заболеваниями — аортальным пороком сердца и застойной сердечной недостаточностью. Кроме того, у музыканта сломан позвонок. Ему предстоит длительное лечение.

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Марина Погосян
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