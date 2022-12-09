Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом

Mash: в Москве госпитализировали композитора Эдуарда Артемьева с коронавирусом

В Москве экстренно госпитализировали 85-летнего композитора Эдуарда Артемьева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у музыканта обнаружили коронавирус. Накануне он почувствовал недомогание, после чего приехавшие к нему медики скорой помощи приняли решение о госпитализации. Уточняется, что у Артемьева поражено 30 процентов легких: нижние доли обоих слиплись и не участвуют в дыхании.

Сам Артемьев в беседе с ТАСС подтвердил, что находится в больнице. «Да, госпитализировали. Чувствую себя нормально», — сказал он.

Как сообщает Telegram-канал «112», состояние композитора осложняется хроническими заболеваниями — аортальным пороком сердца и застойной сердечной недостаточностью. Кроме того, у музыканта сломан позвонок. Ему предстоит длительное лечение.