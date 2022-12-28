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15:45, 28 декабря 2022Культура

Умерла португальская певица Линда де Суза

Португальская певица Линда де Суза умерла от коронавируса
Линда де Суза

Линда де Суза. Фото: Panoramic / ZumaPress / Globallookpress.com

Ушла из жизни певица португальского происхождения Линда де Суза. Об этом сообщает France 24.

Де Суза умерла в больнице в Нормандии от легочной недостаточности, вызванной коронавирусом. Певице было 74 года.

Теолинда Хоакина де Соуза Ланса (настоящее имя певицы) родилась в 1948 году в Беринжеле, Португалия, а в 1969 году переехала во Францию. Пик популярности исполнительницы пришелся на 1980-е. Она пела на португальском и французском языках, писала книги и снималась в кино.

Всего в дискографии певицы насчитывается более 10 альбомов, последний из которых вышел в 1991 году. В 1984 году была опубликована автобиография де Сузы «Картонный чемодан», которая имела большой успех у публики.

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Дениза Мацаева
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