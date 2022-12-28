Умерла португальская певица Линда де Суза

Португальская певица Линда де Суза умерла от коронавируса

Ушла из жизни певица португальского происхождения Линда де Суза. Об этом сообщает France 24.

Де Суза умерла в больнице в Нормандии от легочной недостаточности, вызванной коронавирусом. Певице было 74 года.

Теолинда Хоакина де Соуза Ланса (настоящее имя певицы) родилась в 1948 году в Беринжеле, Португалия, а в 1969 году переехала во Францию. Пик популярности исполнительницы пришелся на 1980-е. Она пела на португальском и французском языках, писала книги и снималась в кино.

Всего в дискографии певицы насчитывается более 10 альбомов, последний из которых вышел в 1991 году. В 1984 году была опубликована автобиография де Сузы «Картонный чемодан», которая имела большой успех у публики.

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