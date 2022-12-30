Названы игры с лучшей графикой

Stray и Need for Speed Unbound стали играми с лучшей графикой по версии DSOGaming

Журналисты портала DSOGaming назвали игры с лучшей графикой, выходившие на ПК в 2022 году. Список доступен на сайте медиа.

Специалисты изучили популярные тайтлы уходящего года и перечислили лучшие релизы с точки зрения оптимизации на компьютерах. В топ вошла Stray, которая может запускаться с частотой 60 кадров в секунду на разных конфигурациях ПК. Также журналисты отметили Need for Speed Unbound, которая, по версии авторов, стала самой красивой гоночной игрой 2022 года.

Описывая Portal RTX, составители рейтинга подчеркнули, что классическая игра выиграла в визуальном плане от использования технологии RTX Remix от Nvidia. Scorn отметили за «невероятные» визуальные эффекты, Call Of Duty Modern Warfare 2 — за хорошую оптимизацию на разных конфигурациях ПК, Uncharted: Legacy of Thieves Collection — за высокую интерактивность, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — за красивый открытый мир, Dying Light 2: Stay Human — удачное применение технологии попиксельной трассировкой лучей.

Также в рейтинге DSOGaming оказались The Callisto Protocol и A Plague Tale: Requiem. Всего в список попали 10 игр.

Ранее журналисты DSOGaming перечислили список игр для ПК с самой плохой оптимизацией. В нем оказались «Ведьмак 3», The Callisto Protocol Ray Tracing, Gotham Knights, Dynasty Warriors 9 Empires и прочие тайтлы.