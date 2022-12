Названы худшие игры для ПК

«Ведьмак 3» и Saints Row попали в рейтинг неудачных игр для ПК от DSOGaming

Журналисты издания DSOGaming перечислили список игр для ПК с самой плохой оптимизацией. Топ худших релизов 2022 года опубликован на сайте портала.

По словам авторов, в антирейтинг попали игры, которые имели проблемы с запуском и производительностью на компьютерах. Специалисты тестировали последние версии тайтлов. Одной из худших игр журналисты назвали «Ведьмак 3», которая из-за ошибок излишне нагружает процессор, в результате чего число кадров может упасть. Также в списке оказалась Saints Row, низкие визуальные эффекты которой не оправдывают высоких требований к графической системе ПК.

В топ неудачных игр попали The Callisto Protocol Ray Tracing — за сниженное количество кадров, Gotham Knights — за неудовлетворительную поддержку многоядерных процессоров, Dynasty Warriors 9 Empires — за необоснованно высокие системные требования, Syberia: The World Before — за низкую производительность на оборудовании Nvidia. Кроме того, авторы добавили в список Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Steelrising, ELEX II и Destroy All Humans! 2 – Reprobed.

В середине декабря агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic перечислили худшие игры 2022 года. В топ попали Postal 4: No Regerts, CrossfireX и Babylon's Fall.