Названы худшие игры года

Postal 4: No Regerts стала худшей игрой года по версии Metacritic

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал худшие игры 2022 года. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Postal 4: No Regerts была признана худшей игрой года по версии агрегатора — она получила рейтинг в 30 баллов. «Даже поклонники ребяческого чувства юмора франшизы не смеялись над дешевизной и поломанностью новой игры», — описали релиз авторы проекта. На втором и третьем месте с рейтингом 38 и 41 балл оказались CrossfireX и Babylon's Fall соответственно.

В десятку худших тайтлов также вошли XEL, LEGO Brawls, Zorro: The Chronicles, The Last Oricru, The Waylanders, Kamiwaza: The Way of the Thief и Blade Runner: Enhanced Edition.

Кроме того, авторы площадки назвали самые низкооцененные игры по платформам. На ПК рейтинг худших игр возглавили Postal 4: No Regerts, Babylon's Fall и The Waylanders. На PlayStation 5 — Babylon's Fall, LEGO Brawls и Zorro: The Chronicles. Худшими играми на Xbox Series X оказались CrossfireX, The Last Oricru и Dragon Ball: The Breakers, на Nintendo Switch — XEL, Blade Runner: Enhanced Edition и Dynasty Warriors 9 Empires.

По итогам 2021 года авторы Metacritic назвали худшей игрой футбольный симулятор eFootball 2022. На втором месте оказалась Balan Wonderworld для Nintendo Switch, на третьем — Werewolf: The Apocalypse — Earthblood, вышедшая на PlayStation 4.