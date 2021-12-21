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Названы худшие игры 2021 года

Симулятор eFootball 2022 оказался худшей игрой 2021 года по версии Metacritic

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал худшие игры года. Об этом сообщается на сайте проекта.

Худшей игрой года по версии агрегатора оказался футбольный симулятор eFootball 2022. Авторы отметили, что 20-летняя футбольная франшиза Konami, которая когда-то считалась лучшей в своем жанре, в этом году была полностью переработана и стала бесплатной. «Критики и игроки отметили смехотворную, убогую графику, бессвязный и летаргический игровой процесс и острую нехватку контента», — говорится в заключении.

На втором месте оказалась игра Balan Wonderworld для Nintendo Switch, на третьем — Werewolf: The Apocalypse — Earthblood, вышедшая на PlayStation 4. В топ-5 также попали Taxi Chaos, Of Bird and Cage. На шестой позиции оказался сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который авторы раскритиковали за низкий уровень графики и огромное количество багов.

Ниже расположились I Saw Black Clouds, Arkham Horror: Mother’s Embrace, Demon Skin и Necromunda: Hired Gun.

В декабре 2020 года список худших игр по версии Metacritic возглавил тайтл Tiny Racer для Nintendo Switch, получивший 29 баллов. На второй позиции с рейтингом 32 балла оказалась игра для Xbox One XIII Remake, на третьей — хоррор Dawn of Fear.

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Андрей Ставицкий
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