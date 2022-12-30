Известный бизнесмен подарил падчерицам подделки Cartier и был пойман на обмане

Бизнесмен Луис Руэлас подарил падчерицам фейковый браслет Cartier и попался на обмане

Известный бизнесмен Луис Руэлас, муж актрисы Терезы ​​Джудис, подарил падчерицам украшения ювелирного дома Cartier и подвергся критике в сети. Об этом сообщает Page Six.

Известно, что предприниматель преподнес дочерям супруги Джие, Габриэлле, Аудриане и Милании золотой браслет Juste Un Clou Bracelet в виде гвоздя. Стоимость данного изделия составляет 12,5 тысячи долларов (910 тысяч рублей). Одна из девушек, Джиа, поделилась видео, на котором похвасталась обновкой. На размещенных кадрах она показала коробку с аксессуаром внутри.

Однако пользователей сети привлекло не само украшение, а подарочный бокс, в котором они нашли отличия от оригинальной упаковки марки. «Кое-кто попался на обмане!», «Почему тиснение Cartier расположено не в центре?», «Это ведь явная реплика», «Руэлас решил сэкономить и преподнес падчерицам фейковый Cartier», «Какой стыд. Явная подделка», — высказывались юзеры в комментариях.

В марте российская блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что приобрела в ЦУМе поддельную обувь люксового модного дома Prada. Инстасамка опубликовала коллаж, на котором показала оригинальные тапки из розового искусственного меха с логотипом бренда, а также реплику товара, которую ей продали в бутике.