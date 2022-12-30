Психологи призвали воздержаться от некоторых поступков при подозрениях в измене

Психолог Монтгомери призвала не проверять телефон возлюбленного из-за подозрений в измене

Не стоит расспрашивать знакомых или проверять телефон возлюбленного, если появилось подозрение, что он изменяет, уверены психологи Кимберли Моффит и Ребекка Монтгомери. Они призвали воздержаться от некоторых поступков в статье для издания Seventeen.

Психологи предупредили, что не существует надежного способа проверить, изменяет партнер или нет. К тому же все по-разному понимают, что такое предательство. Одни не придают особого значения откровенному флирту в соцсети, а другие сочтут полноценной изменой даже добавление потенциального соперника или соперницы в друзья. Чтобы избежать недопонимания, Моффит и Монтгомери советуют заранее обсуждать границы дозволенного.

Моффит полагает, что не стоит приставать к знакомым с расспросами о неверности возлюбленного, особенно если нет уверенности в том, что тот действительно изменяет. Подозрения могут оказаться напрасными, а его репутация в глазах окружающих будет испорчена.

Также, по словам Моффит, ни в коем случае не нужно строить из себя частного детектива, тайно следить за перемещениями возлюбленного или без разрешения копаться в его телефоне. Это является нарушением личных границ и свидетельствует, что отношения зашли в тупик.

Если уровень доверия между вами настолько низок, что подглядывание в телефон кажется необходимым, пришло время задуматься, действительно ли это здоровые отношения Кимберли Моффит психолог

Если уровень доверия между вами настолько низок, что подглядывание в телефон кажется необходимым, пришло время задуматься, действительно ли это здоровые отношения.

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