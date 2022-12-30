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09:05, 30 декабря 2022Ценности

Блогерша назвала три распространенные ошибки при выборе одежды

Блогерша stylehard посоветовала носить леггинсы с обувью на плоском ходу

Кадр: видео @stylehard

Блогерша с никнеймом stylehard назвала три распространенные ошибки, которые многие люди совершают при выборе одежды. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok, который насчитывает более миллиона подписчиков.

Так, юзерша (имя и фамилия неизвестны) посоветовала носить леггинсы только с обувью на плоском ходу. По ее словам, образы с обтягивающими штанами для йоги и туфлями на высоких каблуках выглядят визуально безвкусно. Кроме того, героиня публикации призвала зрителей примерять в магазинах классические рубашки с разными бюстгальтерами, поскольку из-за некоторых моделей нижнего белья вещь может сесть не по фигуре.

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В заключение женщина заявила, что лишнюю ткань на широких брюках прямого кроя необходимо обрезать, чтобы выглядеть более презентабельно. «Лучше обратитесь за услугой к швее, и она сделает все в лучшем виде», — порекомендовала инфлюэнсерша.

Видео стало вирусным и набрало более 1,9 миллиона просмотров. Подписчики не оценили советы блогерши, о чем написали в комментариях под постом. «Не согласна по поводу леггинсов, ношу их как хочу», «Не люблю такие рекомендации. Мы можем одеваться так, как хотим», «Просто носите то, что делает вас счастливым», — высказались они.

В сентябре редакторы журнала The Symbol назвали главные тренды весны 2023 года. По их словам, популярными станут вещи черного цвета. Данная тенденция связана с тем, что Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы Елизаветы II. Также актуальными вещами, по мнению специалистов, будут платья длины макси, юбки-пачки и вещи облегающего кроя и из прозрачных тканей.

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Екатерина Ештокина
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