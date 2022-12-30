В сети испугались собравшихся путешествовать после пандемии китайцев

Пользователи Reddit заявили, что не хотят снова заразиться вирусом от китайских туристов

В сети отреагировали на открытие границ КНР и собравшихся путешествовать после пандемии COVID-19 китайских туристов. Пользователи из разных стран испугались, что могут снова заразиться вирусом. Соответствующее обсуждение развернулось на форуме Reddit.

Один из комментаторов заявил, что жители КНР все еще являются переносчиками вируса, и у половины из пребывающих из Китая в Италию туристов якобы выявляют положительный тест на COVID-19. Одни юзеры отметили, что «совсем не хотят» возвращения китайских путешественников, а другие подчеркнули, что «с нетерпением ждут их расходов». «С COVID или без — КНР не приветствуется», — написал один из пользователей.

Также комментаторы сошлись во мнении, что китайские путешественники зачастую оказываются грубыми, раздражающими и нечистоплотными. Юзеры добавили, что «не зря китайцы считаются худшими туристами из всех». Пользователь AhJayxx отметил, что «прошедшие годы без полчищ туристов из КНР были мирными».

«Я не расист, но они ужасные путешественники. Огромные группы людей, никакого этикета. Я предпочитаю идти по проторенному пути, поэтому обычно избегаю их», — заключил другой комментатор.

Ранее в декабре в Гонконге отменили для прибывающих туристов трехдневные коронавирусные ограничения на посещение ряда общественных заведений, таких как бары, рестораны, музеи, храмы. Решение о смягчение ковидных огранчиений основано на последних данных и оценках рисков распространения вируса в регионе. Также в Гонконге смягчили правила въезда для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 29 декабря. Сами китайцы после пандемии и открытия границ уже скупают авиабилеты для путешествий.