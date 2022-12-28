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14:20, 28 декабря 2022Путешествия

Гонконг смягчил ограничения на въезд для россиян

Гонконг отменил ПЦР-тесты для россиян с 29 декабря

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Гонконг смягчил правила въезда для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 29 декабря. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли.

Согласно обновленным протоколам, туристам больше не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в специальный административный район Китая. Кроме того, власти освобождают отдыхающих от обязанности иметь документ о вакцинации при посещении общественных мест.

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«Город достиг относительно высокого уровня вакцинации, что создает противоэпидемический барьер. В Гонконге имеется достаточное количество лекарств для борьбы с COVID-19, а медицинские работники накопили богатый опыт борьбы с пандемией», — заявил Ли.

По его словам, гонконгские власти постепенно готовятся отменить все ковидные ограничения. При этом отмечается, что в регионе продолжает действовать правило об обязательном ношении защитных масок в местах большого скопления людей.

Ранее в декабре в Гонконге также отменили для прибывающих туристов трехдневные коронавирусные ограничения на посещение ряда общественных заведений, таких как бары, рестораны, музеи, храмы. Решение о смягчение ковидных огранчиений основано на последних данных и оценках рисков распространения вируса в регионе.

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Валентина Процкова
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