Популярный азиатский город смягчил ограничения для россиян

Гонконг отменил трехдневные коронавирусные ограничения для въезжающих россиян

Власти Гонконга смягчили ограничения для прибывающих иностранных туристов, в том числе россиян, отменив трехдневные коронавирусные меры. Об этом ТАСС сообщил глава гонконгской администрации Джон Ли.

Обновления вступили в силу 14 декабря. Теперь всем въезжающим в популярный азиатский город с отрицательным результатом теста на COVID-19 больше не будет присваиваться «оранжевый код здоровья» в специальном приложении на смартфонах, который ранее накладывал трехдневные ограничения на посещение ряда общественных заведений, таких как бары, рестораны, музеи, храмы.

По словам главы гонконгской администрации, решение о смягчение ковидных огранчиений основано на последних данных и оценках рисков распространения вируса в регионе. «Угроза заражения от завозных случаев ниже, чем от местного инфицирования. Мы считаем, что отмена мер не повысит риска локальных вспышек», — уточнил Ли.

Ранее стало известно, что власти Гонконга после снятия всех коронавирусных ограничений начнут завлекать иностранных туристов в регион бесплатными авиабилетами. Так, местное правительство приобрело в 2020 году 500 тысяч авиабилетов, которые в ближайшее время планируется раздать путешественникам.