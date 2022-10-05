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Популярный азиатский город начнет завлекать туристов бесплатными авиабилетами

Singtao: правительство Гонконга раздаст туристам 500 тысяч бесплатных авиабилетов

Фото: Simon Zhu / Unsplash

Власти Гонконга после снятия всех коронавирусных ограничений начнут завлекать иностранных туристов в регион бесплатными авиабилетами. Подробности сообщает издание Singtao.

Из-за пандемии COVID-19 турпоток в Гонконг резко упал. Чтобы вернуть путешественников в популярный азиатский город местное правительство приобрело в 2020 году 500 тысяч авиабилетов, которые в ближайшее время планируется раздать туристам.

По оценкам властей Гонконга, на отмену всех ограничений в регионе нужно еще от трех до шести месяцев. Подробности того, как будут раздаваться билеты и кто сможет их получить, пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что власти Гонконга отменили обязательный трехдневный карантин для иностранных туристов, в том числе для россиян, с 26 сентября. При этом туристам по-прежнему необходимо предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации и первые три дня избегать многолюдных мест.

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Валентина Процкова
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