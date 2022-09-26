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Популярный азиатский город отменил карантин для российских туристов

Гонконг с 26 сентября отменил карантин для прибывающих в страну иностранных туристов

Фото: Ruslan Bardash / Unsplash

Власти Гонконга отменили карантин для иностранных путешественников, в том числе для россиян, с 26 сентября. Информация о смягчении коронавирусных мер появилась на сайте правительства специального административного района КНР.

Согласно обновленным протоколам, правило об обязательном трехдневном карантине упраздняется для прибывающих в популярный азиатский город путешественников. При этом туристам по-прежнему необходимо предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации и первые три дня избегать многолюдных мест.

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Приезжающим присваивается «оранжевый код здоровья» в специальном приложении на мобильном телефоне. Оно не позволяет посещать в первое время ряд общественных заведений, среди которых рестораны, кафе, бары и музеи, где при входе требуется сканировать QR-коды. Также сохраняется недельный режим самонаблюдения, в течение которого отдыхающие обязаны ежедневно проводить экспресс-тесты на COVID-19, а на четвертый и шестой дни пребывания сдать ПЦР-тесты.

Кроме того, среди нововведений — упразднение системы карантинных отелей и отмена требования об обязательной сдаче ПЦР-теста за 48 часов до вылета. Теперь россиянам достаточно пройти экспресс-исследование за сутки до отправления.

Ранее в Китае понадеялись на скорое снятие ограничений для российских туристов. По словам председателя союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня, двусторонний туризм будет восстанавливаться только в условиях эффективного обеспечения жизни и здоровья российских и китайских граждан.

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Валентина Процкова
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