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04:26, 30 декабря 2022Спорт

Роналду попал в список главных разочарований года

Испанское издание Sport включило Роналду в список главных разочарований 2022 года
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Paul Childs / Reuters

Испанское издание Sport составило список главный разочарований 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего в антирейтинг попали десять футболистов. Среди них оказался португалец Криштиану Роналду, который на данный момент является свободным агентом. Также с список попал валллиец Гарет Бэйл, выступающий за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес».

Кроме того, в список были включены бельгиец Эден Азар из мадридского «Реала», португалец Жоау Феликс из «Атлетико», француз Поль Погба из «Ювентуса», англичанин Джейдон Санчо из «Манчестер Юнайтед», бразильцы Филиппе Коутиньо из «Астон Виллы» и Артур из «Ливерпуля», испанец Илаш Мориба из «Валенсии», а также немец Тимо Вернер из «Лейпцига».

Дарья Коршунова
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