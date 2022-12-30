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10:54, 30 декабря 2022Среда обитания

В России выделят миллиарды рублей на помощь обманутым дольщикам

Кабмин выделит 2,3 миллиарда рублей на восстановление прав обманутых дольщиков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кабмин России выделит 2,3 миллиарда рублей из резервного фонда на помощь обманутым дольщикам. Деньги будут направлены на восстановление прав более чем 400 граждан, пишет РИА Новости.

Согласно документу, Минстрой получит средства в 2022 году. Деньги уйдут в компанию «Фонд развития территорий», которая занимается защитой прав дольщиков. Организация направит средства на завершение строительства проблемных объектов или выплату компенсаций. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ноябре обманутых дольщиков захотели освободить от уплаты НДФЛ с компенсированной им недвижимости в случае банкротства застройщика. С таким предложением выступили депутаты фракций ЛДПР и «Единой России».

Ранее мошенники из Башкирии похитили у дольщиков крупную сумму. Учредители нескольких компаний пообещали участникам долевого строительства двух жилых комплексов возвести восемь жилых домов, однако не завершили проекты. За период с 2011 по 2021 год 903 гражданина вложили в комплексы около 1,7 миллиарда рублей.

Александра Качан
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