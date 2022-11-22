«Известия»: в Госдуме предложили освободить обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ

Государственная Дума в декабре может принять в первом чтении законопроект депутатов фракций ЛДПР и «Единой России» «Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Об этом пишут «Известия».

Предложенная инициатива освободит обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с компенсированной им недвижимости в случае банкротства застройщика. По данным издания, у юристов нижней палаты российского парламента концептуальных замечаний правового характера по законопроекту нет.

Однако в правовом управлении Госдумы подчеркнули, что из НДФЛ в том числе формируется федеральный и региональные бюджеты, поэтому необходимо предусмотреть их «сбалансированность и самостоятельность».

В правительстве отметили, что такая налоговая льгота должна предоставляться региональным бюджетом при условии отсутствия у дольщика права на возмещение из федеральной казны.

20 октября заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала идею выдавать жилищные сертификаты обманутым участникам долевого строительства. Она назвала подобные сертификаты хорошей историей, однако отметила, что достроенный дом был бы лучшим вариантом для дольщиков.

В марте 2022 года в Минстрое захотели изменить правила приобретения квартир на жилищные сертификаты. Ведомство разработало проект постановления, где предложило запретить покупку на эти субсидии недвижимости у родственников или в аварийных домах.