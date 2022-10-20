Власти поддержали идею выдавать сертификаты на жилье обманутым дольщикам

Депутат Разворотнева поддержала идею выдавать сертификаты на жилье обманутым дольщикам

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала идею выдавать жилищные сертификаты обманутым участникам долевого строительства. Об этом в понедельник сообщает агентство городских новостей «Москва».

Разворотнева назвала подобные сертификаты хорошей историей, однако отметила, что достроенный дом был бы лучшим вариантом для дольщиков. По ее словам, властям необходимо развивать в стране коммерческие механизмы, чтобы завершить строительство такого жилья.

Депутат также заявила, что помощь дольщикам в натуральном выражении была бы лучше. «Собственники покупали в конкретном доме квартиру, им нравилось его расположение. Сертификаты, как показывает опыт, рассчитываются по некой средней стоимости в регионе. Возможно, дом, в котором покупали квартиры, был лучше, и там совершенно другая цена на квартиры», — подчеркнула Разворотнева.

В марте 2022 года в Минстрое захотели изменить правила приобретения квартир на жилищные сертификаты. Ведомство разработало проект постановления, где предложило запретить покупку на эти субсидии недвижимости у родственников или в аварийных домах.