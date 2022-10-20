Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:36, 20 октября 2022Среда обитания

Власти поддержали идею выдавать сертификаты на жилье обманутым дольщикам

Депутат Разворотнева поддержала идею выдавать сертификаты на жилье обманутым дольщикам
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала идею выдавать жилищные сертификаты обманутым участникам долевого строительства. Об этом в понедельник сообщает агентство городских новостей «Москва».

Разворотнева назвала подобные сертификаты хорошей историей, однако отметила, что достроенный дом был бы лучшим вариантом для дольщиков. По ее словам, властям необходимо развивать в стране коммерческие механизмы, чтобы завершить строительство такого жилья.

Депутат также заявила, что помощь дольщикам в натуральном выражении была бы лучше. «Собственники покупали в конкретном доме квартиру, им нравилось его расположение. Сертификаты, как показывает опыт, рассчитываются по некой средней стоимости в регионе. Возможно, дом, в котором покупали квартиры, был лучше, и там совершенно другая цена на квартиры», — подчеркнула Разворотнева.

В марте 2022 года в Минстрое захотели изменить правила приобретения квартир на жилищные сертификаты. Ведомство разработало проект постановления, где предложило запретить покупку на эти субсидии недвижимости у родственников или в аварийных домах.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало кадры уничтожения дронами-камикадзе техники ВСУ
Ольгу Бузову сравнили с Ким Кардашьян
Максимальные ставки по кредитам в российских банках взлетели
Оборудование операционных в бомбоубежищах при больницах в Москве опровергли
Германия объявила о преодолении зависимости от российского газа
Китай призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину
Шольц рассказал о главном оружии Путина
Бузова вышла в свет в облегающем наряде как у Ким Кардашьян без белья
Российская авиация начала патрулировать границы Белоруссии
Лана Дель Рей рассказала о краже ее ноутбука с новыми песнями из машины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.