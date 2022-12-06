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20:28, 6 декабря 2022Среда обитания

Мошенники похитили у дольщиков более полутора миллиардов рублей

Обещавшие построить дома дольщикам мошенники похитили у них около 1,7 миллиарда рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Башкирии мошенники обманули сотни дольщиков на общую сумму более полутора миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Учредители и фактические руководители обществ с ограниченной ответственностью (ООО) «Крона», «Управление капитального строительства "Монолитстрой"», «Омега», «Базис» и «Импульс» пообещали дольщикам жилых комплексов «Серебряный ручей» в Уфе и «Дубрава» Кармаскалинском районе возвести им восемь жилых домов. За период с 2011 по 2021 год 903 гражданина вложили в долевое строительство около 1,7 миллиарда рублей.

По мнению следствия, руководители организаций изначально не собирались завершать строительство домов и в результате похитили часть вложенных в возведение зданий средств. В отношении директора ООО «Базис» и заместителя директора ООО «Крона» возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»), третий подозреваемый находится в розыске. Обвиняемые не признали свою вину.

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Кроме того, на имущество мошенников и их родственников наложили арест на общую сумму размером более 1,5 миллиарда рублей. Вместе с тем пострадавшим дольщикам выплатили компенсации на общую сумму практически в два миллиарда рублей.

В ноябре стало известно , что в Санкт-Петербурге бизнесмен, пообещавший дольщикам построить коттеджи на территории Ленинградской области, обманул их более чем на полмиллиарда рублей.

Полина Кислицына
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