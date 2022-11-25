В Петербурге мошенник похитил у дольщиков более полумиллиарда рублей

Обещавший построить коттеджи дольщикам мошенник похитил у них более 500 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге бизнесмен, пообещавший дольщикам построить коттеджи на территории Ленинградской области, обманул их более чем на полмиллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте Главного следственного управления городского Следственного комитета.

Согласно версии следствия, гражданин 1973 года рождения, учредивший инвестиционно-строительную компанию «Константа», «с целью личного обогащения ввел в заблуждение граждан о якобы строительстве коттеджей на приобретенных им ранее земельных участках на территории Всеволожского района Ленинградской области, а также осуществления там прокладки коммуникаций». При этом отмечается, что мужчина не имел возможности и не планировал исполнить все обязательства перед потерпевшими.

В результате россиянин собрал деньги с дольщиков и распорядился ими по своему усмотрению. Жертвами преступника стали 173 человека, у которых он суммарно похитил более 500 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») и приговорил его к шести годам колонии общего режима. В ходе расследования уголовного дела на имущество бизнесмена наложили арест.

В ноябре стало известно о том, что в Севастополе трое мужчин организовали жилищно-строительный кооператив «Дом у моря» для хищения денег у граждан под видом их участия в долевом строительстве многоквартирного дома. В результате граждане 1975, 1976 и 1977 годов рождения обманули дольщиков на сумму более чем 82 миллиона рублей.