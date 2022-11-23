В российском городе мошенники обманули дольщиков на миллионы рублей

В Севастополе мошенники обманули дольщиков более чем на 82 миллиона рублей

В Севастополе трое мужчин организовали жилищно-строительный кооператив (ЖСК) и обманули дольщиков на миллионы рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Россияне 1975, 1976 и 1977 годов рождения в 2016 году создали ЖСК «Дом у моря» для хищения денег у граждан под видом их участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу Севастополь, улица Гавена, 7. Свою деятельность они осуществляли в офисах города. Чтобы привлечь дольщиков, мошенники размещали рекламные объявления и распространяли информацию об организации через риелторов.

Лжезастройщик изначально не планировал выполнять обязательства по строительству дома и передаче жилья дольщикам. У него не было оформлено право собственности на земельный участок по указанному адресу, а также отсутствовали проектная документация и разрешение на возведение постройки. В результате жертвами мошенников за период с 2016 по 2019 год стали 63 человека, которые перевели им более 77 миллионов рублей в качестве паевых взносов, а также 12 держателей материнского капитала из Пенсионного фонда, перечислившие денежные средства из него на общую сумму более пяти миллионов рублей на банковские счета «Дома у моря».

Следственное управление УМВД России по городу Севастополю провело расследование, по результатам которого на автомобили и земельные участки обвиняемых наложили арест. На участников организованной преступной группы также возбудили уголовное дело. Их обвиняют в совершении преступлений по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере») и части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ. Дальнейшее рассмотрение дела будут проводить в Ленинском районном суде, куда его направят вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением.

В октябре стало известно о том, что недобросовестный застройщик из Сочи пообещал 49 дольщикам квартиры на побережье Черного моря и оставил их без жилья. 34-летний мужчина, у которого не было специальных документов, разрешающих строительство многоквартирного жилого дома, заключил с ними договоры долевого участия в строительстве шестиэтажки в Хостинском районе, однако сдать ее в эксплуатацию не смог. Общая сумма ущерба составила 80 миллионов рублей.