Названы способы быстро высушить одежду после стирки зимой

Глава сети химчисток Деян Димитров: высушить одежду после стирки поможет утюжок для волос

Глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал способы быстро высушить одежду после стирки зимой. Об этом он сообщил Express.co.uk.

Так, для достижения этой цели следует расстелить влажные изделия на плоской поверхности, затем накрыть их полотенцем и после погладить утюгом. «Тепло от утюга способствует равномерной сушке, в то время как полотенце впитывает излишки влаги из волокон ткани и предотвращает дополнительное тепловое повреждение», — пояснил эксперт. В то же время он посоветовал размещать предметы гардероба в местах с хорошим воздушным потоком, неподалеку от батарей или перед вентилятором.

Кроме того, по словам Димитрова, в подобной ситуации эффективно использование фена, который нужно держать на расстоянии вытянутой руки от одежды. Также ускорить сушку и разгладить складки на одежде поможет утюжок для волос, включенный в режиме с минимальной температурой. «Этот метод лучше всего работает с хлопчатобумажными футболками, рубашками и брюками, но всегда предварительно читайте этикетку», — предупредил специалист.

Ранее в декабре работники прачечной In The Wash назвали худшее место в доме для сушки одежды после стирки в холодное время года.